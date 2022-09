L'Inter è arrivata a Plzen, dove domani sfiderà i padroni di casa del Viktoria , con tre punti d'oro in tasca conquistati in campionato contro il Torino e un importante clean sheet, il secondo stagionale che fa ovviamente contento soprattutto Milan Skriniar : "Avevamo bisogno di tenere la porta chiusa, Samir ha fatto una partita straordinaria dandoci una grande mano - le parole dello slovacco a Inter TV -. Questo è un punto di partenza, nelle prossime dobbiamo continuare a non subire gol perché poi davanti abbiamo chi crea e segna".

Sei stato utilizzato sia al centro della difesa a 3 che come braccetto, come ti stai trovando?

"E' già successo l'anno scorso, mi metto dove il mister ha bisogno: cerco sempre di farmi trovare pronto e aiutare la squadra".

Come ci presenti questa gara?

"Erik Jirka è arrivato da poco, ho parlato anche con lui l'altro giorno. So come giocano, dobbiamo stare attenti non solo a Erik ma anche a tutti i giocatori perché hanno attaccanti molto fisici".