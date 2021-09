Skriniar a DAZN: “Marassi stadio difficile, serve una grande prestazione”

A pochi minuti da Sampdoria-Inter arriva anche la breve analisi del giocatore nerazzurro

È Milan Skriniar il giocatore dell'Inter chiamato davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare a caldo la sfida del Marassi tra Sampdoria e Inter: "Tornare dopo le Nazionali è un po' difficile, è tanto che non ci alleniamo insieme - dice il difensore slovacco -. Ma noi non vogliamo scuse, vogliamo dimostrare in campo di essere una squadra forte. Tornare qui è sempre bello, ho tanti amici: è uno stadio difficile, me lo ricordo da quando ci giocavo. Serve una grande prestazione per i tre punti. Quagliarella? È una grande attaccante, dobbiamo stare attenti e cercare di fermarlo".