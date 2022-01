Skriniar a DAZN: “Felice per l’assist di Bastoni. Supercoppa? Ci arriviamo bene”

Lo slovacco autore del gol vittoria: "Con la Juve c'è sempre qualcosa in più, vogliamo vincere"

L'autore del gol del 2-1 Milan Skriniar arriva ai microfoni di DAZN commentando in primo luogo l'episodio dell'equivoco arbitrale sul rosso poi ritirato da Luca Pairetto: "Penso che l'arbitro si sia confuso, ci sono stati 2-3 falli consecutivi. Io ero andato a chiedere a Nicolò Barella come stesse. Poi si è corretto".

Come lo chiami Bastoni?

"No, era un'iniziativa mia. Bastoni ha fatto un grande cross e sono felice di essere riuscito a segnare".

Come arrivate alla partita di mercoledì?

"Penso che stiamo bene, abbiamo preparato tutto per la partita con la Lazio. Da domani pensiamo alla Supercoppa, sarà una gara molto dura. Contro la Juve c'è sempre qualcosa in più, anche per i tifosi".