Buone notizie per Quique Sánchez Flores, tecnico del Siviglia, che avrà sei uomini a disposizione in più per il match di stasera contro l'Alaves rispetto a quelli convocati per la trasferta a Ferrol dello scorso fine settimana. Tra le facce nuove anche i neo acquisti Isaac Romero e Lucien Agoumé, alla prima chiamata dopo essere stato ufficializzato come neo giocatore degli andalusi in prestito dall'Inter mercoledì scorso.