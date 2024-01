Giocatori giovani e inesperti come Lucien Agoumé, arrivato pochi giorni fa in prestito dall'Inter, hanno le spalle abbastanza larghe per affrontare una situazione delicata come quella che sta vivendo il Siviglia? Di fronte a questa domanda scomoda, Quique Sanchez Flores, tecnico degli andalusi, ha risposto senza girarci attorno: "Lo dico con il cuore: questa è la mia quarta settimana con la squadra, non posso fare le stesse valutazioni che fa la società, che ha una visione più larga, quindi mi metto nelle loro mani. Quando arrivano nuovi ragazzi, quello che facciamo è aumentare, se possibile, il nostro sguardo analitico e vedere cosa possono darci. Ma siamo in una spaventosa visione a breve termine.

Tutto quello che vogliamo per ora. Apriamo la porta a tutti e ci sarà qualcuno che ci sembrerà migliore di altri”.