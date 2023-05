Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato della sfida alla Juventus, avversaria giovedì in Europa League: "Anche io credo che la Juve sia favorita. Il 'ma' esiste per le cose importanti che abbiamo fatto per vincere questa competizione sei volte. Abbiamo battuto squadre più forti di noi: l'Inter, il Manchester, il Benfica, il Liverpool...

Questa è la nostra storia e perché mai non si potrebbe ripetere anche questa volta? Sappiamo che sarà difficile. E sappiamo anche che è stata una stagione complicata pure per la Juve e, quindi, vincere l'Europa League sarebbe un successo importante anche per loro. Ma noi, nella nostra storia, siamo riusciti a superare ostacoli difficili, a volte difficilissimi ed è per questo che abbiamo la 'ilusión' di poterlo rifare".