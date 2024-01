I risultati della squadra non contribuiscono ad allentare la guerra degli azionisti all'interno del Siviglia. Particolarmente attivo nella diatriba è l'ex presidente José Maria Del Nido Benavente, che lancia una critica pesante alla programmazione sportiva della società e soprattutto al mercato condotto a gennaio dal Nervion: "Siamo a fine gennaio e abbiamo ingaggiato giocatori giovani che potevano benissimo valere per la nostra squadra filiale o potevano essere presi a fine stagione e per un progetto futuro", in riferimento agli arrivi l'attaccante delle giovanili Isaac e dei centrocampisti Lucien Agoumé e Hannibal Mejbri.