Intervistato da JuventusNews24, la prima domanda posta all'ex bianconero Momo Sissoko, alla luce dei fatti di Juve-Inter, è: l’Italia è un paese razzista? "No, e tantomeno lo sono i tifosi della Juventus - è la pronta replica dell'ex centrocampista -. Tra loro ho tanti amici che mi trattano come fossi loro fratello".

Come ti spieghi quanto accaduto a Lukaku?

"È un’assurdità che nel 2023 si debba assistere ancora a queste scene. Anche io fui vittima di insulti razzisti in uno stadio italiano, ma sono passati 15 anni. Possibile che non sia cambiato nulla? Ne sono veramente dispiaciuto".

Qual è soluzione per sconfiggere questa piaga del calcio?

"Sbattere fuori questi ignoranti dallo stadio, come fanno in Inghilterra. Ed educare il più possibile. Il razzismo, verso chiunque, è sempre sbagliato".