Per Inter e Juventus la Coppa Italia può essere definito un trofeo salva-stagione - come la definisce TuttoJuve.com che per l'occasione ha intervistato l'ex bianconero Mohamed Sissoko che viene incalzato: Che partita ci dobbiamo aspettare a San Siro? "Sarà una partita molto difficile, però sono convinto che la Juve vincerà questa partita. Immagino che a Torino siano determinati a portare a casa questo trofeo, che insieme all'Europa League può permettere di arricchire la nostra bacheca".

E l'Inter si è ripresa, per questo sarà ancora più difficile.

"L'Inter è in grande forma, ma non è che per i nerazzurri sarà facile affrontare la Juve. Sono sicuro che i giocatori saranno cattivi e vogliosi di conquistare la finale in un torneo importante contro un avversario di prestigio".