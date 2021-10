Sissoko: “Contro l’Inter ci vorrà un Chiesa brillante, sarà partita intrigante”

L'ex centrocampista bianconero s'è espresso sulla sfida di domenica prossima

L'ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko ha parlato ai microfoni di TuttoJuve delle prospettive del derby d'Italia: " Mi aspetto un Chiesa in grande spolvero domenica sera a San Siro, contro la Roma non è stato brillante ma per me è stato solo un incidente di percorso. Può essere l'uomo in più per scardinare l'Inter, sarà un match duro ma intrigante, ci sono i presupposti per uscire con i tre punti da San Siro."