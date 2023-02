Arrivato nel mercato di gennaio in Campania, Guillermo Ochoa, esperto portiere messicano, escluso di recente dalla formazione titolare dopo un impatto importante nonostante i tanti gol subiti potrebbe ora chiedere un chiarimento alla società granata. Anche perché, secondo la redazione di TuttoSalernitana.com, per il giocatore stanno iniziando a suonare sirene provenienti da Milano: il Milan, infatti, ha già avanzato una proposta per la prossima stagione mettendo sul tavolo un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione a cifre superiori a quelle percepite a Salerno.