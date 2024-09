Protagonista, anche senza segnare, della vittoria dell'Argentina contro il Cile, Lautaro Martinez si è intrattenuto in una bella esultanza con il compagno Mac Allister, autore del vantaggio, che ha spianato la strada all'Albiceleste. Nel post social pubblicato dal Toro, ecco il commento di Emiliano Martinez: "Pallone d'Oro". A certificare lo spirito di gruppo e l'importanza (internazionalmente riconosciuta) di Lautaro. Sia per l'inter sia per l'Argentina.