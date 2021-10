Siparietto Mou con Spalletti: “Per me devi perdere la prossima fuori casa”

Show dei due ex allenatori dell'Inter al termine dei match vinti contro Empoli e Fiorentina

Siparietto all'insegna dell'allegria e del buonumore negli studi di DAZN al termine delle partite di Roma e Napoli. Protagonista, manco a dirlo, José Mourinho, allenatore dei giallorossi, che durante l'intervista post successo contro l'Empoli viene messo in collegamento con Luciano Spalletti da Firenze. Il tecnico portoghese lo accoglie con un: "Grande Spallettone! Sei partito forte", per poi lanciargli una piccola provocazione: "Vuoi vincere tutte le partite? Per me devi perdere la prossima fuori casa". Che, guarda caso, è Roma-Napoli, impegno in calendario per i capitolini dopo la sfida con la Juventus.