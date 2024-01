Nel commento amaro dell'ennesima sconfitta della sua Salernitana, battuta dalla Roma nonostante una buona prestazione, Filippo Inzaghi trova anche il modo di sorridere pensando alla difficoltà di segnare dei suoi ragazzi all'interno di un siparietto con un grande ex difensore come Ivan Cordoba: "Quando ti marcava in area, era difficile fare gol, magari mi facevo marcare da qualche compagno più debole. A parte che in quell'Inter erano tutti molto forti", le parole di SuperPippo a DAZN.

Pronta la risposta del colombiano: "No, lui sa che non era simpatico da marcare. Non sapevo mai dove fosse, era un attaccante che ti faceva dieci movimenti prima che arrivasse la palla. Era sempre sul filo del fuorigioco, era difficilissimo da marcare. A volte servivano le maniere forti".