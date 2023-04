Una candidatura per Roberto Mancini arriva dal Belgio: si autopropone per la Nazionale italiana Gianni Bruno, bomber della formazione belga del Sint-Truiden con 18 gol segnati in questa stagione, chiare origini italiane essendo nipote di emigranti calabresi e siciliani. Bruno che intervistato dalla Gazzetta dello Sport rivela come il campionato italiano sia decisamente seguito in famiglia: "Lo guardiamo sempre. Ed è pieno di calciatori top del Belgio: Romelu Lukaku ha una potenza incredibile ed è il prototipo dell’attaccante moderno.