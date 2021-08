Simplicio: “Non mi aspettavo l’addio di Lukaku, Dzeko gran colpo per l’Inter

L'ex centrocampista della Roma commenta stupito l'addio di Big Rom in direzione Londra sponda Chelsea

L'ex centrocampista di Roma e Palermo Fabio Simplicio è intervenuto ai microfoni di Tmw commentando le prospettive nerazzurre dopo l'addio di Lukaku: "Sinceramente non mi aspettavo il suo addio, ha scelto di andare al Chelsea perché i Blues lotteranno ancora per vincere anche la Champions. Ma l'Inter l'ha sostituito con Dzeko facendo, a mio avviso, un gran colpo in ottica Serie A".