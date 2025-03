C'è anche il tema dell VAR a chiamata nell'intervista del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli a GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone'. Il numero uno dei club italiani esprime un parere sostanzialmente favorevole all'eventuale innovazione: "L'idea piace anche all`AIA, che recentemente ha dichiarato di essere favorevole. Dopodiché non è una cosa che può decidere il calcio italiano, è l'IFAB l'organismo preposto a queste modifiche e qualche giorno fa il nostro responsabile competizioni, Andrea Butti, è entrato a farne parte come membro del Football Advisory Panel".

Simonelli aggiunge: "Io sono per la trasparenza, quindi qualunque cosa possa aiutare è ben vista, ma non dipende da noi bensì dalla posizione che l'IFAB vorrà prendere su questo aspetto. Se devo essere sincero, dopo alcune interlocuzioni con alcuni membri dell'Associazione delle Leghe europee a Francoforte, non mi sono sembrati così aperti a questa innovazione, però si può sempre cercare di far cambiare idea".