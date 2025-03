Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è stato il protagonista dell'odierna intervista per il programma di GR Parlamento 'La Politica nel Pallone', dove ha toccato tantissimi temi istituzionali spiegando in primo luogo gli obiettivi della Confindustria del calcio per il 2025: "Direi che sono tre e due siamo vicini nel raggiungerli, grazie alla disponibilità del Governo. Il primo è l`eliminazione del vincolo del gioco legale che ha penalizzato le squadre italiane rispetto ai competitors. Se guardiamo solo alla Premier League 13 squadre hanno sponsor di maglia. Quel decreto in Italia ha impedito al pubblico di capire il gioco legale da quello illegale. Su questo c`è la consapevolezza di superare questo limite. L`altra cosa sui cui il governo è sensibile è valorizzare i giovani calciatori italiani e dunque consentire alle squadre di investire nei vivai avendo dei bonus. Il terzo obiettivo sono avere degli stadi al passo con i tempi, per fare questo Abodi sta facendo passi da gigante e a breve darò il via alla nomina del Commissario. Come Serie A mi auguro un fondo per gli stadi che consente di coinvestire per rinnovare gli stadi alla vista dell`Europeo del 2032. C`è bisogno di uno sforzo comune tra Club e Stato. Mi auguro che riusciremo ad avere presto nuovi stadi e sono certo che questo avverrà, perché non possiamo più essere così indietro rispetto alle altre Nazioni. L`intervento del Ministro Andrea Abodi è una garanzia, abbiamo avuto modo di parlarne anche oggi circa le modalità con cui i nuovi impianti saranno realizzati. Sicuramente il Commissario per gli stadi agevolerà il percorso, poi bisognerà trovare anche la maniera di finanziare adeguatamente la costruzione di nuove infrastrutture di cui l`Italia ha bisogno".

Tema di discussione di questi giorni è la Supercoppa italiana, con il dibattito sulla conferma dell'Arabia Saudita come sede del torneo anche per il 2026: "Per il momento non possiamo anticipare nulla dato che è una decisione che sarà presa più avanti. L'Arabia Saudita ha ancora diritto ad avere due manifestazioni nei prossimi quattro anni, quindi il pallino è nelle loro mani e decideranno entro il mese di aprile. Se per quest`anno si dovesse decidere di non organizzarla in Arabia, decideremo poi come Lega un'altra possibile sede, magari anche in Italia. La Supercoppa d`altra parte è sempre stata un veicolo per far conoscere il nostro calcio all`estero".