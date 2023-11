"L'Inter è sempre l'Inter, ha una rosa forte e chi ha giocato meno vorrà dimostrare quello che vale" dice Antonio Simoes, storica colonna del Benfica, che in vista dell'euro-match di questa sera tra i portoghesi e l'Inter è stato raggiunto da Sportitalia per dire la sua sulla partita.

Che ne pensa di Lautaro Martinez? Per la forma crescente che ha, pensa possa essere un candidato per il Pallone d'Oro, in futuro?

"Parlare del Pallone d'Oro è complicato perché non c'è mai un padrone assoluto. Messi e Ronaldo sono usciti di scena e non c'è un re dietro di loro. Quelli che ci sono, sono principi, non Re. Questa è la grande differenza: finita l'epoca dei Re, va eletto un principe di anno in anno. E ce ne sono tanti. Sarà più difficile scegliere i prossimi ma tutto sarà aperto, anche per Lautaro Martinez".