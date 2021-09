Simeone: “In Italia ho vissuto grandi momenti. San Siro mi piace molto”

Il tecnico dell'Atletico Madrid: "Sono contento di tornare in Italia, ma voglio pensare alla partita con il Milan"

Dopo diversi anni, Diego Pablo Simeone tornerà a respirare l'aria di San Siro: il suo Atletico Madrid è infatti atteso dal Milan nel match valido per la seconda giornata della Champions League. Il Cholo, nel corso della conferenza stampa della vigilia tenuta insieme a Koke, non nasconde l'emozione per il ritorno a Milano ma al tempo stesso preferisce rimanere concentrato sulla gara: "Non mi soffermo sui ricordi, penso al presente e alla partita di domani, contro una squadra dinamica, che gioca bene e fa risultati. Ha giocato fuori casa contro il Liverpool, con un allenatore che trasmette le sue idee e si vede. Sarà dura, penso che possiamo fargli male. È sempre bello poter tornare a giocare una partita contro un'avversaria così e poi sono contento di tornare in Italia, ho vissuto grandi momenti sia come calciatore che come allenatore. E San Siro è uno stadio che mi piace molto".