SiMeazza, Corbani: “La società che gestisce San Siro pubblichi i bilanci”

Il leader del comitato: "Solleveremo il problema dello stadio nuovo alla Commissione europea e al parlamento europeo"

Luigi Corbani, leader del comitato 'SiMeazza', annuncia l'intenzione di continuare la propria battaglia contro la demolizione dello stadio San Siro, dicendosi pronto anche ad interpellare gli organismi europei: "Investiremo la commissaria per la Concorrenza europea, Margrethe Vestager, della questione nuovo stadio, perché a nostro parere questa operazione viola la libera concorrenza: si configura come un aiuto pubblico, ma dall'altra parte ci sono due società per azioni come Inter e Milan. Solleveremo il problema alla Commissione europea e al parlamento europeo in modo che possano intervenire e decidere di fare indagini appropriate a questo proposito", ha aggiunto nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina. Corbani ha ribadito che sono pronti a ricorrere al Tar: "Il ricorso al Tar verrà depositato i primi di gennaio e faremo anche un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale".