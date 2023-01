Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, si sta preparando con i compagni di squadra per la sfida contro la Juventus. I bianconeri sono ancora in corsa per lo scudetto anche grazie al successo dell'Inter sui partenopei. "Il Napoli ha fatto una prima parte di stagione incredibile, spettacolare sotto ogni aspetto e penso che, prima o poi, una sconfitta dovesse arrivare: ci sta quindi che sia successo a San Siro contro un’altra grande squadra. Detto questo, è giusto parlare di campionato riaperto perché ci sono quattro grandi squadre a giocarsi lo scudetto, però il Napoli rimane saldamente in testa e sarà dura andare a riprenderlo".