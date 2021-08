Si è spento Gino Strada, uomo di pace e cuore nerazzurro

Il fondatore di Emergency ha dedicato la propria vita contro ogni forma di ingiustizia

Poche ore fa, a 73 anni, si è spento Gino Strada, medico ma soprattutto fondatore di Emergency, che ha dedicato la propria vita contro le ingiustizie, le guerre e ogni forma di violenza e comportamento che mettesse in discussione i diritti di tutti gli uomini, senza distinzione. Un uomo di pace che ha fatto tanto, è sempre stato dalla parte dei deboli e ha trasmesso un esempio che andrebbe sempre seguito. E anche un tifoso dell'Inter (grande amico di Massimo Moratti), come si è spesso professato affrontando argomenti più leggeri di quelli in cui quotidianamente aveva deciso di impegnarsi.