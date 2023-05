Manca sempre meno al grande appuntamento, agognato e bramato da diciotto anni: Milan e Inter tornano a sfidarsi in Champions e lo fanno ancora una volta in semifinale, come nel 2003, diciotto anni dopo l'ultimo euro-scontro tra le due milanesi datato 2005. A parlarne è il protagonista della semifinale di vent'anni fa, ovvero Andriy Shevchenko che sui canali social del club rossonero ricorda: "Per il derby avviene una preparazione speciale, diversa dalle partite normali. La settimana prima del derby in città si sentiva già la tensione, è un sentimento diverso da giocatore e io con l’Inter le approcciavo diversamente, ci tenevo molto a quelle partite, dentro di me c’era un focus particolare, ero più concentrato".

"In quel momento era stato sicuramente il gol più importante della stagione. Se misuro la mia carriera fatta in 20 anni, dico che è fatta di episodi e gli episodi sono questi momenti così, decisivi e questo è uno di quei momenti. Bellissimo e pieno di energia. Il popolo rossonero ti fa sentire importante per caricare le tue batterie e la tua forza per brillare".