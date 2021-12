Sheriff, Vernydub: “Sette punti nel girone della morte, Europa League meritata”

L'allenatore dei moldavi parla dopo il pareggio ottenuto contro lo Shakhtar Donetsk

Con il pareggio ottenuto in casa dello Shakhtar Donetsk, si è conclusa l'avventura in Champions League, ma non quella europea, dello Sheriff Tiraspol, che a febbraio dovrà affrontare lo spareggio con una delle seconde classificate dei gironi di Europa League. Il tecnico Jurij Vernydub esprime nel dopopartita tutta la sua soddisfazione: "Sono contento del risultato e del fatto che abbiamo ottenuto sette punti nel girone della morte. Abbiamo conquistato meritatamente il terzo posto e giocheremo l'Europa League".