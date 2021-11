Sheriff-Inter, i nerazzurri ad Appiano prima della trasferta: via all’allenamento

I giocatori in campo prima di imbarcarsi per la Transnistria per la trasferta di Champions

Redazione FcInterNews

E' cominciato ad Appiano Gentile l'allenamento dei nerazzurri in vista di Sheriff-Inter, quarta partita della fase a gironi di Champions League. La squadra di Inzaghi affronterà la seduta, aperta per i primi 15' alla stampa come da disposizioni Uefa, prima di imbarcarsi per la Transnistria dove domani sera affronterà gli avversari di giornata. Al momento non ci sono notizie riguardanti eventuali defezioni per il tecnico interista.