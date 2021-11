Sheriff-Inter, grande attesa a Tiraspol: biglietti esauriti in poche ore

Tagliandi venduti nello spazio di poche ore per il match di Champions League di mercoledì sera

Grande attesa a Tiraspol per la sfida di mercoledì tra lo Sheriff e l'Inter, crocevia importante per i destini europei di entrambe le squadre. Già da una settimana, infatti, tutti i biglietti sono andati esauriti: sono bastate poche ore per esaurire la scorta di tagliandi a disposizione, i cui prezzi andavano dai 250 ai 1100 rubli (dai 3 ai 13 euro). A causa delle restrizioni dovute al Covid, la capienza dello Stadionul Sheriff è limitata al 50%.