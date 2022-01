Shearer, leggenda Newcastle: “Lukaku fuori? Tuchel ha fatto benissimo”

Le dichiarazioni: "Non sappiamo cosa sia stato detto a porte chiuse, se Romelu abbia parlato con l'allenatore"

Discutendo del trattamento riservato da Tuchel a Lukaku nel Match of the Day della BBC, la leggenda del Newcastle e dell'Inghilterra Shearer ha detto: "Penso che Tuchel abbia probabilmente fatto la cosa giusta. Non sappiamo cosa sia stato detto a porte chiuse, se Romelu abbia parlato con l'allenatore. Se sì, cosa ha detto? Si è rifiutato di scusarsi? Ha ammesso quello che è uscito fuori dal contesto? Ha parlato con i suoi compagni di squadra? Perché gestire una squadra di calcio è già abbastanza difficile, lo è ancora di più nelle circostanze attuali poiché un manager non sa cosa sta succedendo di giorno in giorno a causa del Covid-19. Non sa quali giocatori ha. E Lukaku ha messo il suo manager e i suoi compagni di squadra in una posizione molto, molto difficile di cui non avevano bisogno. Non devi dire ai media il tuo problema o i tuoi problemi. Fuori dai convocati contro il Liverpool? Sono d'accordo, capisco Tuchel, ha fatto benissimo".