Shakhtar, Trubin: “Andrà meglio la prossima. Giusto annullare il gol di Lautaro”

Il portiere dello Shakhtar: "Siamo tutti arrabbiati, pensavamo di poter fare meglio. Con l'Inter potevamo anche pareggiare"

Finché ha potuto, con le sue parate ha tenuto a galla lo Shakhtar Donetsk prima della doppietta di Edin Dzeko. Parlando per il sito ufficiale del club ucraino, Anatoliy Trubin non vuole però darsi meriti particolari, anche alla luce dell'eliminazione dalle coppe europee per la squadra di Roberto De Zerbi: "Senza di me avremmo perso in modo peggiore? Non la penso così. È solo che le parate vengono ricordate, ma ci sono stati molti momenti in cui difensori, centrocampisti difensivi e gli altri giocatori hanno fatto piccole cose che sono molto importanti per la squadra, anche se lo spettatore potrebbe non notarle. Abbiamo giocato tutti e abbiamo meritato questo risultato. Non siamo riusciti a uscire dalla pressione, soprattutto da dietro, e per questo motivo si sono create molte situazioni pericolose per noi. Però, anche sotto di due gol abbiamo avuto le nostre occasioni, e avremmo anche potuto trovare la rete del 2-1 e ci sarebbe stato tempo per recuperare. Ma non ci siamo riusciti".