Shakhtar-Inter, scompare il biscione dalla maglia da trasferta di Champions

La possibile spiegazione è nel regolamento per le divise stilato dall’Uefa, secondo i colleghi di Calcio e Finanza

Tra pochi minuti, l'Inter scenderà in campo con la maglia bianca da trasferta per sfidare nella seconda giornata del girone D di Champions League lo Shakhtar. Una divisa diversa, però, rispetto a quella indossata in Serie A: mancherà, infatti, il disegno del biscione che caratterizza la versione creata da Nike per la stagione 2021/22. La possibile spiegazione, si legge su Calcio e Finanza, è nel regolamento per le maglie stilato dall’Uefa: all’articolo 8.09 si legge infatti: "la scelta del modello è illimitata con le seguenti eccezioni (da valutare a sola discrezione dell’amministrazione UEFA): il motivo deve essere non pittorico, ad es. non deve contenere immagini, illustrazioni o altri simboli (qualsiasi motivo che non soddisfi questo requisito sarà considerato un elemento decorativo); il modello non deve consentire a una persona ragionevole di identificare un produttore o uno sponsor rilevante per l’attrezzatura (qualsiasi modello che non soddisfi questo requisito sarà considerato un marchio)".