Heorhij Sudakov, 22enne calciatore dello Shakhtar Donetsk nelle ultime due stagioni nominato miglior giocatore del campionato ucraino, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.com esprimendo gradimento per gli apprezzamenti ricevuti e rivelando anche queli sono i suoi modelli come calciatore: "È bello sapere di essere considerato uno dei migliori giovani europei in circolazione, ma io continuo a lavorare e non ci penso. A chi mi ispiro? Mi piace il modo di giocare di Luka Modric, poi Phil Foden è un grandissimo calciatore che sta dimostrando tutta la sua fantastica qualità. E posso citare anche Nicolò Barella”.

Sudakov spiega cosa gli piace dei tre: "Sono tutti calciatori molto creativi e con grandi colpi, che stanno offrendo prestazioni incredibili ad alto livello già da molto tempo. Se parliamo di Modric sono 15 anni che fa certe cose in grandi palcoscenici. Barella e Foden sono più giovani, ma da almeno 5 anni giocano a grande livello ed è un qualcosa di fantastico”.