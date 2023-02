Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi esprime la propria opinione e i propri dubbi sul progetto di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Queste le sue parole riportate dall'edizione fiorentina de La Repubblica: "Ho visto l’appello di Icomos (ente consultivo dell’Unesco che si è detto allarmato per il destino dell'attuale struttura di Pier Luigi Nervi, ndr), ne ero a conoscenza. Mi confronterò col ministro Gennaro Sangiuliano. E chiamerò la soprintendente Ranaldi per pregarla di riprendere in mano la pratica del progetto Franchi.