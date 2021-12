Sgarbi: “Demolire San Siro è ridicolo. Il futuro non ci perdonerà”

Il critico d'arte: "Cercherò di diventare ministro dei Beni Culturali in tempo per evitare che accada"

"Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monumento. E’ inutile buttare giù una cosa per farne una nuova, è sempre un errore: il futuro non ci perdonerà". Questo il parere espresso dal deputato e critico d’arte Vittorio Sgarbi, interpellato dall'agenzia Mianews in merito al progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio di Milano.