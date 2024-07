Prima di affrontare in amichevole il Lucerna, l'allenatore dello Sciaffusa Ciriaco Sforza, vecchia conoscenza dell'Inter, ha parlato ai microfoni della Luzerner Zeitung del nuovo acquisto della formazione della formazione biancoblu, vale a dire il centrocampista Aleksandar Stankovic, arrivato in prestito dall'Inter. Sottolineando come i geni dell'ex capitano della Primavera siano quelli giusti: "Tutta la famiglia Stankovic ha il calcio nel sangue", ha sottolineato Sforza.