Sfilata azzurra, botta e risposta tra Gravina e il prefetto di Roma

Piantedosi: "La Federcalcio non ha rispettato i patti". Ribatte il numero uno di Via Allegri: "Noi sempre responsabili e rispettosi"

Botta e risposta tra Prefettura di Roma e Figc dopo la sfilata sul pullman scoperto della Nazionale azzurra per le strade del centro di Roma. Evento biasimato dal prefetto Matteo Piantedosi, che intervistato dal Corriere della Sera esprime tutta la sua amarezza per un evento che non era nei programmi per via della ben nota emergenza legata al Covid-19: "Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati. Sono preoccupato per le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, nonostante il grandissimo lavoro svolto. La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile e che non potevamo autorizzarli. Dovevamo gestire il passaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi cercando di conciliarlo con le esigenze di sicurezza legate alla pandemia e dunque evitare in ogni modo assembramenti. Era forte intenzione dei calciatori di proseguire i festeggiamenti con l’effettuazione di un giro su un autobus scoperto. Mi risulta che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale in servizio d’ordine; a quel punto non si è potuto far altro che prendere atto della situazione e gestirla nel miglior modo possibile. Sono ancora amareggiato dalla mancanza di rispetto che c’è stata per il grande impegno della questura e di tutte le forze di polizia durante tutto il periodo degli europei e per la preparazione di questa festa. Mi auguro che l’Italia l’anno prossimo vinca i Mondiali per avere gli stessi festeggiamenti: tratteremo direttamente con i calciatori".