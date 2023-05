"A milano non c’è odio sostanzialmente. C’è rivalità, ci prendiamo in giro, ci sfottiamo da giorni, ma non solo nei posti di lavoro, anche nelle piazze. E piazza Duomo ce lo sta dimostrando. Non so quante città d’Italia possono vantare di vivere un’atmosfera del genere per una semifinale di Champions. C’è da dire che le due squadre sono state fortunate, hanno avuto occasioni importanti in Champions, in Coppa, in campionato… Non è un’occasione che ti capita una volta e mai più. Partite di Champions League tra Milan e Inter ne abbiamo già viste, almeno quattro". Così Beppe Severgnini, ai microfoni di Sky Sport in diretta da piazza Duomo presenta l'euroderby di questa sera che vede la città di Milano tornare al centro del 'mondo' calcistico.

C’era più tensione nel 2003?

"C’è anche oggi. La vera distinzione non è tra interisti e milanisti, ma tra persone che vivono questo evento con felicità e con il sorriso da stamattina come me e quelli che altrettanto sinceramente la stanno vivendo con tensione, stress e non riescono ad andare allo stadio perché non ce la fanno. Io penso che tutti i tifosi italiani vorrebbero essere al posto nostro. Poi il Milan non mi sta antipatico, altre squadre che mi fanno più antipatia".

Come ci arriva l’Inter?

"Me ne guardo bene, da tifoso, di un pronostico. Dico che l’Inter sta bene e che Leao non giocherà, che è una perdita importantissima per il Milan perché il portoghese nel Milan ha un peso che all’Inter non ha nessuno. Però questa è una partita completamente a sé, chi parte magari già preoccupato poi trova la voglia, o chi parte più forte trova la consapevolezza. Credo che i pronostici sono uno, ics, due".

Dzeko-Lautaro l’attacco?

"Credo di sì. Perché con le squadre un po’ più stanche la mia sensazione è che Lukaku messo a mezz’ora dalla fine possa fare la differenza. Noi abbiamo tre inamovibili Bastoni, Barella e Lautaro. Gli altri sono tutti bravissimi ma togliere questi tre mai".