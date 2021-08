Severgnini: “Lukaku al Chelsea? Non so se ha fatto bene, da noi era un re”

Il giornalista e tifoso nerazzurro esprime qualche dubbio sulla scelta dell'attaccante belga

"Sono molto grato a Lukaku, è stata l'anima dell'Inter, ma non so se ha fatto un grandissimo affare". Il tifoso e giornalista Beppe Severgnini commenta a Sky Sport l'addio dell'attaccante belga, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea.

"Lukaku era il re di Milano ed è più affascinante questo che essere uno dei tanti capitani di Londra - continua -. Lo dirà il tempo se ha fatto bene, farà sicuramente bene con il Chelsea, ma a Milano lui rappresentava la squadra e la città. E' un vero peccato. Dzeko? E' una soluzione per quest'anno, tatticamente può aiutare ad essere l'Inter dell'anno scorso, così come Zapata. Va bene, certo non è un investimento per il futuro. Sono preoccupato invece per Bastoni e Barella, magari mi sbaglio, ma oggi Nicolò guadagna meno di Calhanoglu. Ma come è possibile questa cosa?"