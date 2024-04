Beppe Severgnini ha riportato la sua soddifazione da tifoso interista sulle colonne del Corriere della Sera. "La vittoria — e i successivi festeggiamenti in campo, quasi esagerati — segnano un cambio di stagione. Questa è finita, si pensa alla prossima", scrive.

"Molto merito va ai giocatori - aggiunge -. È evidente che, nella squadra, si è creato un affiatamento formidabile. Barella ha smesso di protestare, Lautaro gioca tranquillo, Bastoni e Dimarco crescono a vista d’occhio. Frattesi accetta di entrare a partita in corso quand’è, di fatto, titolare in Nazionale. Anche la mano di Riccardo Ferri, mio concittadino, si vede: un fratello maggiore travestito da team manager. Anche Simone Inzaghi sta sorprendendo tutti (anche sé stesso, probabilmente). L’Inter, in campo, dà l’impressione di sapere sempre cosa fare".

"Sullo stesso gradino del podio - prosegue - sta Beppe Marotta. La sua competenza è nota, la sua tranquillità contagiosa, la sua parsimonia ammirevole: ha costruito la squadra vincente sui «parametri zero» (Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, Calhanoglu, Thuram). Una menzione speciale tocca al giovane Zhang Kangyang — Steven Zhang, chez nous — qualunque cosa accada in maggio, alla scadenza del prestito di Oaktree. Una medaglia al valore, per finire, ai tifosi: soprattutto a quelli che riempiono gli stadi (non solo San Siro!). I loro interventi sono stati decisivi, soprattutto nei momenti difficili".