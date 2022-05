L'Inter partirà con il favore dei pronostici mercoledì sera nella finale di Coppa Italia che la vedrà opposta alla Juve, squadra già battuta due volte, tra campionato e in Supercoppa italiana, negli altri tre precedenti stagionali (1-1 all'andata in Serie A). A pensarlo è Muarizio Setti, presidente del Verona: "Con Chiesa e Locatelli in campo sarebbe stata più equilibrata, così do più chance all'Inter", le sue parole a DAZN.