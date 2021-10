Sesia: “Lucca pronto per il grande salto? Me lo auguro, ma faccia i passi giusti”

L'ex allenatore del vivaio del Torino: "Raspadori è migliorato molto, è quasi raddoppiata la sua struttura fisica"

Marco Sesia, ex allenatore delle giovanili del Torino, ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a CalcioNews24 di Lorenzo Lucca, giovane attaccante uscito dal vivaio granata e che ora sta facendo le fortune del Pisa in Serie B al punto da accattivarsi le attenzioni delle big italiane: "Pronto per il grande salto? Me lo auguro per lui. Vedere un mio ragazzo che arriva alla Nazionale è una cosa assolutamente positiva. Quando entri in quei meccanismi di mercato, le situazioni diventano tutte veloci e non so se è giusto che siano così veloci. Lui ha tempo, è un 2000, deve fare le esperienze. Ha fatto bene ad andare al Pisa, in B, in una squadra che puntasse su di lui. Deve fare i passi giusti e se son rose fioriranno, ma l’importante è non fare passi avanti per poi tornare indietro".