Serra: “Il mio un errore di priorità. Al gol di Gyasi ho detto ‘Non ci credo'”

L'arbitro del match di San Siro vinto dalla squadra di Thiago Motta ha parlato in esclusiva a SkySport24

"Nella mia testa c'è un errore di priorità. Mi concentro su Rebic e su Bastoni e mi perdo lo scenario completo, quindi non vedo Messias che sta per tirare in porta. Nella mia testa ricordo che pensavo 'Speriamo che Messias non la butti dentro'. In questo caso qui il VAR non può far nulla ed è l'errore peggiore oggi per un arbitro". Così l'arbitro Marco Serra a SkySport24 ripercorre l'episodio famigerato di Milan-Spezia. "Il gol dello Spezia nel finale? Ricordo che nell'auricolare ho detto 'Non ci credo' quando il giocatore dello Spezia stava per calciare in porta".