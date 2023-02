Samuele Mulattieri ancora a segno con il Frosinone. L'attaccante di proprietà dell'Inter ha realizzato oggi la rete del definitivo 3-0 della squadra di Grosso contro il Cittadella: per il classe 2000 si tratta della settima rete in campionato. Il Frosinone consolida il suo primo posto in classifica, mantenendo la distanza di 11 punti dal Genoa.