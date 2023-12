Pari in rimonta per la Sampdoria trascinata da un ormai ispiratissimo Sebastiano Esposito che dopo il gol di Sibilli, messo in rete al 79esimo, trova quello dell'1-1 e fa esplodere il Marassi al 92esimo. Trova il quinto score stagionale l’attaccante nerazzurro in prestito al club doriano che dopo aver preso parte all’ottava azione da gol stagionale andando in rete per la seconda partita consecutiva non esulta pur trovandosi sotto la gradinata Sud, cuore del tifo doriano, per rispetto del Bari col quale lo scorso anno è andato a un centimetro dalla promozione in Serie A.