Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato a Dusan Vlahovic. La consegna del trofeo all'attaccante bianconero avverrà nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Il serbo è risultato il più votato dai tifosi, superando il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, Buongiorno (Torino), Guðmundsson (Genoa), Loftus-Cheek (Milan) e Zurkowski (Empoli).

"Il mese di gennaio di Dusan Vlahovic è stato semplicemente perfetto - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. A segno in tutte e quattro le partite del mese, l’attaccante bianconero ha realizzato sei reti complessive, mostrando tutto il suo repertorio fatto di potenza, abilità nel gioco aereo e senso del gol. Vlahovic si conferma un attaccante completo, in grado di segnare in tutti i modi e di sostenere l’attacco della Juventus nella corsa ai vertici della classifica".