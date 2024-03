Nuovo appuntamento per la Serie A venerdì 29 marzo, quando i club sono stati convocati per una nuova assemblea in videoconferenza per discutere in particolare di due punti all’ordine del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Competizioni: adempimenti contrattuali.

3. NAV: proposte di sponsorizzazioni.

4. Varie ed eventuali.

Nel dettaglio, quindi, si discuterà di tematiche relative alle competizioni legate soprattutto al tema del calendario, come per esempio la questione legata al format della prossima Supercoppa. Inoltre, saranno sul tavolo anche alcune proposte commerciali che scadranno entro il prossimo 31 marzo e su cui quindi l’assemblea dei club sarà chiamata a prendere una decisione nell’assemblea convocata per venerdì.