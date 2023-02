Per l'inizio della prossima settimana è previsto un consiglio di Lega, all'interno del quale si parlerà del potenziale ingresso dei fondi e delle banche interessate a finanziare la Lega Serie A. Secondo quanto ripota Il Sole 24 Ore, il 13 marzo dovrebbe poi arrivare un primo giudizio sulle proposte e le manifestazioni di interesse già arrivate, mentre per fine marzo ci sarà un’altra assemblea per mettere al corrente tutte le componenti del massimo campionato.