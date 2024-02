Turno di Serie A con ascolti in calo per DAZN. La 25esima giornata di Serie A ha collezionato infatti poco più di 5 milioni di telespettatori rispetto agli oltre 6 milioni registrati nella settimana precedente. La piattaforma streaming ha visto solamente Monza-Milan di domenica sera riuscire a superare la soglia simbolica del milione di spettatori. Inter-Salernitana di venerdì, gara trasmessa in contemporanea anche da Sky Sport, ha raccolto 585.380 spettatori.