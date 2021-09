Serie A, si riapre la partita fondi: riprende quota il progetto di CVC

I club del massimo campionato italiano potrebbero riaprire i discorsi, secondo Il Sole 24 Ore

Nuovo capitolo in arrivo nella vicenda dell’ingresso dei fondi in Serie A. Come riporta Il Sole 24 Ore, in queste settimane sta riprendendo quota il progetto di CVC Capital Partners di diventare socio di minoranza della media company dei diritti tv del massimo campionato italiano. Dopo la bocciatura primaverile di sette club tra i quali l'Inter, la situazione economica attuale del sistema calcio italiano potrebbe riaprire le discussioni con la cordata CVC, Advent e FSI.