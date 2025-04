Lega Serie A e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuovono la seconda edizione della "Giornata Nazionale del Made in Italy" per celebrare la creatività italiana, riconoscendo il ruolo fondamentale del calcio e dello sport in generale tra le maggiori eccellenze del nostro Paese.

In occasione della 32esima giornata della Serie A Enilive 2024/2025, saranno tante le attività in programma in tutti gli stadi: il podio porta pallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa. Al momento del sorteggio del campo, tutti i capitani si scambieranno il gagliardetto brandizzato 'Made in Italy' e in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata. Infine, sui maxischermi sarà trasmesso lo spot realizzato per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, mentre lo speaker dello stadio leggerà un messaggio per informare i tifosi presenti sugli spalti.

Le celebrazioni del 2025, che si terranno fino al mese di maggio, comprenderanno oltre 500 iniziative in tutta Italia e più di 130 all`estero, nei cinque continenti. Focus dell’edizione di quest’anno, con più di 160 iniziative, saranno l’innovazione, le startup e le nuove tecnologie, dai semiconduttori all’intelligenza artificiale, dalla robotica all’aerospazio, elementi fondamentali per la competitività delle imprese italiane nella transizione green e digitale.

Nell’organizzazione degli eventi sono coinvolti imprese, associazioni di categoria, enti locali e istituzioni, tra cui l’Istituto Italiano di Tecnologia, Cdp, Invitalia e l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Parteciperanno anche la Fondazione Cavalieri del Lavoro, l’Associazione Marchi Storici, il Comitato Leonardo, la Lega Serie A e vari Ministeri (Difesa, Salute, Cultura, Interno, Istruzione), con il supporto fondamentale del MAECI, dell’Agenzia ICE e delle Camere di Commercio per gli eventi all’estero.

Anche quest’anno il logo della giornata sarà l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, simbolo dell’uomo al centro di ogni innovazione e ricerca: una visione ancora più attuale oggi, di fronte alla sfida dell’intelligenza artificiale, dove una prospettiva antropocentrica è fondamentale.