Serie A, prevista una nuova assemblea per i diritti tv in Medio Oriente

Redazione FcInterNews

I diritti tv in Medio Oriente continuano ad essere un tema caldo per la lega Serie A. Con la conclusione della partenership con BeinSports, la lega Serie A è ancora alla ricerca di una nuova collaborazione per l’aria MENA. L’assemblea dunque dovrebbe porre fine alla questione in merito all’assegnazione dei diritti televisivi in Medio Oriente e nel Nord Africa per il triennio 2021-2024.

Nel triennio 2018-2021, BeinSport aveva assicurato alla Serie A circa 112 milioni per i diritti televisivi (1/3 della cifra complessiva ricavata dai diritti tv all’estero). Tuttavia alcune scelte da parte della lega hanno portato alla conclusione del rapporto con BeinSports e anche alla marcia indietro conseguentemente di Saudi Sports Company, ferma a circa 60 milioni per l’acquisizione dei diritti tv del massimo campionato italiano. Al momento la trattativa è in fase di stallo ma con l’assemblea del 7 gennaio, i club contano di risolvere la questione e di cedere i diritti ad alcuni intermediari.

Michele Santonastaso